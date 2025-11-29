Ioseba Mateos participará en la travesía a nado de cuatro días en Marruecos

Tras finalizar la temporada de travesías en aguas abiertas «muy contento», el nadador Ioseba Mateos está inmerso en una nueva aventura. El miércoles estará ... en la salida de la Maroco Swim Trek, una prueba de cuatro días por la costa marroquí.

Ioseba Mateos tenía en mente esta prueba desde hace algunos años. «La llevaba mirando desde el 2017», pero hasta ahora no se había decidido a participar. Su mayor reto será el sobrellevar los cuatro días de competición. La organización se encarga de las comidas, viajes y pernoctaciones. «Seremos 168 participantes y hay mucho nivel. Dormiremos todos en comuna, comida autóctona», comentaba antes de partir. «Va a ser una experiencia bonita. Me apetece mucho terminar el año con esto».

En la Maroco Swim Trek completará 30 kilómetros en cuatro días. Es un formato nuevo para Mateos, ya que normalmente participa en pruebas de un solo día, aunque ha habido veces que ha completado dos el mismo día o en un fin de semana.

Este año Mateos participó en la Capri Napoli, una prueba de un día de 36 kilómetros. «Fue el reto del año y por el que luché todo el invierno». Se hizo con el segundo puesto, que fue más especial al estar compartido con su chica. Era lo «más top y heavy» que había hecho en su carrera deportiva. Esta semana, cumplirá su segundo sueño y reto de este 2025.

Después de finalizar la temporada, para preparar el reto de Marruecos participó en la primera edición de la Travesía a nado contra el cáncer en Valencia el 15 de noviembre. Ganó en categoría senior D y fue noveno en la clasificación absoluta.

En Marruecos deberá completar un máximo de 10 kilómetros al día: el 3 de diciembre comenzará con una prueba de 6,5 kilómetros en la Isla del Dragón, en la región de Dakhla; el día 4 será una travesía de 8,5 km en la zona de dunas Blancas; el viernes 5 completará la 'maratón en el lago', de 10 km; y finalizará el sábado con la prueba de 5 km que han denominado 'Ocean Vagabond'.

Tres de las noches pernoctarán en el Hotel Dakhla Club, mientras que el jueves dormirán en haimas. «No son unas distancias largas, pero no he hecho nada igual hasta ahora», subraya. Lo ha preparado con su entrenador del club Torrijos, Alberto, aunque es consciente que «hay muchos factores que pueden influir: la comida, el cansancio, el agua...». La temperatura del agua es de 19-20º, por lo que su intención es completar la prueba sin neopreno.

A su vuelta, descansará el resto del mes de diciembre para comenzar la planificación de la próxima temporada en enero.