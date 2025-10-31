Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Plan de Accesibilidad es uno de los objetivos de EAJ-PNV. A. NÚÑEZ

Ibarra

El grupo EAJ-PNV valora positivamente la mitad de la legislatura

Tras dos años de trabajo, tienen la mira puesta «en cerrar el Plan de Accesibilidad y la zona Apatta 2»

Amaia Núñez

Ibarra

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Ha pasado ya media legislatura y el grupo municipal de EAJ-PNV ha querido hacer balance de su labor. Han valorado positivamente el trabajo realizado, ... en lo que destacan su «oposición constructiva y responsable» participando tanto en reuniones institucionales como otras de carácter popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  8. 8 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  9. 9 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  10. 10 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El grupo EAJ-PNV valora positivamente la mitad de la legislatura

El grupo EAJ-PNV valora positivamente la mitad de la legislatura