El grupo EAJ-PNV valora positivamente la mitad de la legislatura

Ha pasado ya media legislatura y el grupo municipal de EAJ-PNV ha querido hacer balance de su labor. Han valorado positivamente el trabajo realizado, ... en lo que destacan su «oposición constructiva y responsable» participando tanto en reuniones institucionales como otras de carácter popular.

Hasta ahora, indican que su objetivo ha sido «impulsar soluciones prácticas y propuestas concretas, buscando mejoras útiles para el día a día». Entre otros, destacan las propuestas para el mantenimiento de mobiliario urbano o el posible uso del Palacio Madariaga.

Asimismo, en su objetivo de participar en la vida diaria de la localidad, además de participar en las reuniones de la Junta de Políticos, han participado en reuniones populares como las del Plan Integral de Accesibilidad Universal (PIAU) o las comisiones de fiestas, «siempre con la intención de aportar y construir».

Por ello, otro de sus objetivos ha sido «cerrar definitivamente los planes PIAU y de Apattaerreka 2, esenciales para ofrecer a Ibarra un futuro mejor tanto en calidad de vida como en oportunidades de empleo».

En este sentido, «valoramos positivamente la nueva ordenanza que permite habilitar bajos comerciales como vivienda», aunque consideran que «no es suficiente.Muchos ibartarras siguen buscando residencia en otros municipios, por lo que es necesario seguir impulsando medidas que garanticen viviendas accesibles y sostenibles, especialmente para la juventud», concluyen.