Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Ibarra

Euskarazko idazketa-tailerra emango du Joxemari Iturralde idazleak

A. N.

ibarra.

Ostirala, 12 iraila 2025, 20:44

Udalak erretiratuei zuendutako euskarazko idazketa ikastaroa antolatu du. Joxemari Iturralde idazleak gidatuko du eta hamar saio izango ditu, urritik apirilera bitartean. Saioak ostegun arratsaldetan izango dira, hiru astean behin, eta bakoitzak gutxi gorabehera bi orduko iraupena izango du. Istorioak gustatzen zaizkien pertsonentzat pentsatuta dago, bai entzutea, bai irakurtzea, bai bereak kontatzea, beren kontakizunak, pasadizoak, ametsak edo bidaiak idazten ikasteko jakin-mina dute, besterik gabe.

Parte-hartzaileek ariketa praktikoak ukitu teoriko laburrekin tartekatuko dituzte eta testu laburrak landuko dituzte. 16 urtetik gorako herritarrek parte hartu ahal izango dute. Interesatuek 943 671 138 telefono-zenbakira deituz eman dezakete izena. Epea irailaren 19ra bitartean egongo da irekita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskarazko idazketa-tailerra emango du Joxemari Iturralde idazleak