Euskarazko idazketa-tailerra emango du Joxemari Iturralde idazleak

IbarraEuskarazko idazketa-tailerra emango du Joxemari Iturralde idazleak
A. N.
ibarra.
Ostirala, 12 iraila 2025, 20:44
Udalak erretiratuei zuendutako euskarazko idazketa ikastaroa antolatu du. Joxemari Iturralde idazleak gidatuko du eta hamar saio izango ditu, urritik apirilera bitartean. Saioak ostegun arratsaldetan izango dira, hiru astean behin, eta bakoitzak gutxi gorabehera bi orduko iraupena izango du. Istorioak gustatzen zaizkien pertsonentzat pentsatuta dago, bai entzutea, bai irakurtzea, bai bereak kontatzea, beren kontakizunak, pasadizoak, ametsak edo bidaiak idazten ikasteko jakin-mina dute, besterik gabe.
Parte-hartzaileek ariketa praktikoak ukitu teoriko laburrekin tartekatuko dituzte eta testu laburrak landuko dituzte. 16 urtetik gorako herritarrek parte hartu ahal izango dute. Interesatuek 943 671 138 telefono-zenbakira deituz eman dezakete izena. Epea irailaren 19ra bitartean egongo da irekita.
