Energia komunitatea sortzeko hiru saio ireki, urte bukaerara arte

IbarraEnergia komunitatea sortzeko hiru saio ireki, urte bukaerara arte
A. N.
ibarra.
Astelehena, 6 urria 2025, 20:09
Ibarran energía komunitatea sortzeko saioak antolatu ditu Foru Aldundiko Jasangarritasun sailak. Hiru saio izango dira guztira, Kultur Etxean egingo direnak. Lehenengoa bihar izango da, hilak 8,18:00etatik aurrera, eta bertan, energia komunitateak zer diren eta hauen onurak azalduko dituzte.
Hurrengo bilera hilaren 22an izangoda, komunitate mota horien eragileak eta finantzaketaren inguruan, eta, azkena, azaroaren 5ean egingo dute, energia komunitate bat nola kudeatu eta martxan jarri ezagutzera emateko.