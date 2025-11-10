El Ayuntamiento denuncia los daños ocasionados en diversos lugares

El patio de la Ikastola Uzturpe sufrió daños un fin de semana del pasado mes de octubre. El Ayuntamiento de Ibarra ha denunciado los ... actos y ha informado de que tomarán medidas en caso de que los incidentes continúen para poder identificar a los autores.

Una vez renovada la zona de juegos de la ikastola, hace unos meses se abrió para que los ciudadanos pudieran también disfrutar de las nuevas instalaciones. Pero, en este tiempo, «se atacan repetidamente de diversas maneras, aprovechando que la zona está lejos y sin que nadie la vigile», tal y como indican desde el Ayuntamiento. Además del patio, también ha sido dañado el txoko de lectura de Arane, donde vario libros puestos a disposición de los vecinos en ese lugar aparecieron en la regata.

Desde el Consistorio denuncian lo sucedido. «Estas acciones, además de las molestias que generan a la ikastola y a la ciudadanía para el uso de los espacios, causan un evidente perjuicio económico a nuestro municipio. Este sobrecoste lo asumimos los ciudadanos (no consta en el presupuesto ninguna partida de este tipo) y dificultan la ejecución de otros proyectos o proyectos necesarios», explican a través de una nota.

Con la misma quiere «fomentar la reflexión», tanto entre los vecinos como en casa, «con los hijos sobre este tema». «Este comportamiento no lo podemos normalizar. Es responsabilidad de todos cuidar y mantener los espacios municipales, no sólo municipal», subrayan.

Del mismo modo, informan que en caso de que se vuelvan a repetir este tipo de sucesos, el Ayuntamiento está realizando un estudio para establecer medidas de control que ayuden a identificar a los autores.

Ipuin kontaketa bihar

Ibarrako kultur etxean ipuin kontaketa saioa izango da bihar asteazkena. Lur Korta kontalariak 4 urtetik gorakoentzako emanaldia eskainiko du, 18:00etan udal liburutegiak antolatuta.