Abierto el plazo de matriculación en los talleres culturales de este curso

IbarraAbierto el plazo de matriculación en los talleres culturales de este curso
A. N.
ibarra.
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55
El Ayuntamiento de Ibarra ha organizado diversos talleres que se impartirán en este curso en la casa de cultura. Habrá un total de nueve cursos: pintura, talla de madera, manualidades, Tai Chi (iniciación y avanzado), dibujo en blanco y negro, renovación y transformación de muebles y costura (bolillos, patchwork, vainicas, etc.).
Los cursos comenzarán en octubre, hasta junio. Las inscripciones están abiertas hasta final de mes en la casa de cultura o en el ayuntamiento. También se podrán rellenar la hoja de matriculación a través del servicio telemático del Ayuntamiento.
Las plazas son limitadas y esta semana tendrán prioridad a la hora de inscribirse alumnos del curso pasado y los vecinos de Ibarra.
Bizi-Nahi
Bizi-Nahi celebrará las fiestas del club en octubre. Los interesados en la cena, comida y juegos tienen abierto el plazo para inscribirse. La cena para los socios se celebrará el 10 de octubre, viernes, y a continuación habrá bailes con música disco.
Asimismo, la comida de hermanad para jubilados, socios y no socios, será el domingo 12. En las postrimerías del café habrá sorteo de regalos y baile, con el que finalizarán las fiestas.
