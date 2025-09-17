Abierto el plazo de matriculación en los talleres culturales de este curso

A. N. ibarra. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ibarra ha organizado diversos talleres que se impartirán en este curso en la casa de cultura. Habrá un total de nueve cursos: pintura, talla de madera, manualidades, Tai Chi (iniciación y avanzado), dibujo en blanco y negro, renovación y transformación de muebles y costura (bolillos, patchwork, vainicas, etc.).

Los cursos comenzarán en octubre, hasta junio. Las inscripciones están abiertas hasta final de mes en la casa de cultura o en el ayuntamiento. También se podrán rellenar la hoja de matriculación a través del servicio telemático del Ayuntamiento.

Las plazas son limitadas y esta semana tendrán prioridad a la hora de inscribirse alumnos del curso pasado y los vecinos de Ibarra.

Bizi-Nahi

Bizi-Nahi celebrará las fiestas del club en octubre. Los interesados en la cena, comida y juegos tienen abierto el plazo para inscribirse. La cena para los socios se celebrará el 10 de octubre, viernes, y a continuación habrá bailes con música disco.

Asimismo, la comida de hermanad para jubilados, socios y no socios, será el domingo 12. En las postrimerías del café habrá sorteo de regalos y baile, con el que finalizarán las fiestas.