200 kilos de piparras por San Bartolomé

Si hay un producto gastronómico que identifica a Ibarra es su piparra. Por eso, este domingo, día de San Bartolomé, el día grande de la ... localidad, la guindilla 'suave' se ha convertido en la gran protagonista en sus fiestas patronales. Este mediodía cientos de vecinos y visitantes han tenido la oportunidad de degustar este manjar en un ambiente festivo. Han sido alrededor de 200 kilos de piparras las que se han repartido y también 300 kilos tomates, en rebanadas, otro de los manjares que nunca falta en esta cita en Ibarra.

«Entre fogones y sartenes», así es como pasa este día festivo el ibartarra Patxi Izagirre, del caserio Montes, que aunque esté en el lado logístico de la fiesta afirma «disfrutar igual que todos de este día tan especial». «Llevo colaborando en esta fiesta casi 60 años, siempre con la misma ilusión. Al final es algo que todos los baserritarras de la zona hacemos este día. Nos reunimos y ayudamos entre todos para organizar y preparar todo. Es algo especial y bonito para nosotros», confesaba.

Para esta degustación, diferentes caseríos de la zona han traído sus productos, «unos traen los tomates y yo las piparras. Este año hemos traído alrededor de 300 kilos de tomate y 200 de piparras. Luego la gente del pueblo viene a ayudarnos», explicaba. Tras años de experiencia Izagirre no duda en cómo deben prepararse las piparras; «Calentamos el aceite, se fríen durante 10 minutos y al acabar un poquito de sal. Listo para comer y disfrutar».

Con ambas manos ocupadas se mostraban felices las tolosarras Mónica e Izaskun, tras aguardar impacinetes su turno. «Teníamos ganas de que llegará San Bartolomé para comer piparras juntas y en el mejor ambiente», confesaban alegres. «Cada 24 de agosto es un día especial para celebrar en familia y disfrutar de nuestra gastronomía», añadía Mónica mostrando el plato de piparras y tomate que sostenía en cada mano. Las tolosarras han querido disfrutar de este día «de encuentro» junto a «nuestros padres, que están esperándonos ahí en la sombra, a la espera de que lleguen las piperras». En cuanto a los planes de la tarde, «parece que van a venir unos bertsolaris y habrá un partido de voleyball. Veremos a ver que hacemos, nos dejaremos llevar por el ambiente», contestaban sonrientes.

El sabor suave de la guindilla, que a veces sorprende con su toque picante, no deja indiferente a nadie. Rosa es una vecina de Ibarra que lleva años degustando este producto y no falla a esta cita que los baserritarras organizan en la plaza con motivo del día de San Bartolomé. «Aquí estoy como cada año, disfrutando del sabor de la piparra. Todavía vamos con el primer plato, y la verdad que están buenísimas», admitía. Para ella, llevarse a la boca una piparra es como «una lotería a suertes» ya que «nunca sabes si va a picar o no».