Un ayudante de cocina prepara las piparras de Ibarra para los locales

Un ayudante de cocina prepara las piparras de Ibarra para los locales
Ibarra

200 kilos de piparras por San Bartolomé

La festividad patronal ha reunido a cientos de vecinos y visitantes que han degustado, con ganas, el producto estrella local

Naroa Izagirre

Ibarra

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:46

Si hay un producto gastronómico que identifica a Ibarra es su piparra. Por eso, este domingo, día de San Bartolomé, el día grande de la ... localidad, la guindilla 'suave' se ha convertido en la gran protagonista en sus fiestas patronales. Este mediodía cientos de vecinos y visitantes han tenido la oportunidad de degustar este manjar en un ambiente festivo. Han sido alrededor de 200 kilos de piparras las que se han repartido y también 300 kilos tomates, en rebanadas, otro de los manjares que nunca falta en esta cita en Ibarra.

