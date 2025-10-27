Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Hoy reunión sobre la comunidad energética de autoconsumo

El Ayuntamiento impulsa esta entidad para reducir la factura energética

A. N.

Anoeta.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Tras los talleres de introducción organizados en primavera, el Ayuntamiento impulsa la creación de una comunidad energética de autoconsumo en Anoeta. Para ello, realizarán una reunión hoy martes, a las 18.30 horas en el Ayuntamiento.

La idea es crear una entidad sin ánimo de lucro. Entre otras, el consistorio ha destacado dos posibilidades. Por un lado, instalar un sistema de 20kW en la cubierta de un edificio público que dé cobertura a 30 familias, y con el que podrían cubrir un 15-20% del consumo y un ahorro del 20-30%. Por otro, también se podrían utilizar cubiertas de otros edificios de viviendas o empresas.

