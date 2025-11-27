Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fernández, con el trofeo de campeón en Santander. UDALA

Tolosa Goierri

Hodei Fernández, campeón de España sub18 de cross

J. ZABALA

ORMAIZTEGI.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

El circuito del Campeonato de España de Campo a Través, el domingo en los alrededores del Palacio de La Magdalena de Santander, reunió a 175 atletas procedentes de 19 equipos de distintas comunidades autónomas. Entre ellos estuvo el ormaiztegiarra Hodei Fernández, que compitió en representación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), entidad impulsora de este torneo inclusivo.

Fernández forma parte desde enero de 2025 del Club Paralímpico Ascensores Bertako Javi Conde de Basauri. El curso pasado comenzó a participar en competiciones estatales y su objetivo esta temporada es mantener el nivel mostrado entonces. Ayer dio un paso firme en esa dirección al proclamarse campeón de España en categoría sub18. Su equipo también brilló en la clasificación por clubes, sumando 21 medallas y llevándose el primer puesto. Además de competir en pruebas organizadas para deportistas con discapacidad intelectual, Fernández entrena y corre con el club Goierri Garaia de Urretxu-Zumarraga, con el que participará este curso en los campeonatos de cross de Euskal Herria.

Además, la federación estatal ha invitado a Fernández a acudir en diciembre al Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Del 10 al 14 tomará parte en unas jornadas de tecnificación y tendrá la posibilidad de competir en la pista cubierta de Gallur. El joven atleta se ha mostrado muy ilusionado con esta oportunidad. En enero de 2026, Fernández competirá en Córdoba junto a la selección de Euskadi en el Campeonato de España de cross.

