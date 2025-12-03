Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Herriko komertzioa sustatzeko zozketa antolatu du Udalak

A. N.

lizartza.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Comenta

Herriko komertzioari bultzada bat emateko helburuarekin aurten ere zozketa berezia antolatu du Lizar-tzako Udalak. Eguberritako zozketa egingo du, herrian kontsumitzen duten guztien artean eta urte amaieran zor-tzi sari banatuko ditu. Lau bonu Lizartzako Ostaturako lau pertsonentzako asteburutako bazkari edo afariak izango dira eta beste lauak, Lizar dendan erosketak egiteko 140 euroko txartelak.

Horrela, hilabete honetan Lizar dendan erosketak egiten dituzten edo Ostatuan kontsumitzen den bakoitzean, kupoi bat bete beharko da eta zozketa kutxan bota. Irabazleak zozketa bidez erabakiko dira, abenduaren 31an Lizartzako plazan, San Silbestre krosa amaitu ondoren egingo den jendaurreko zozketan. Pertsona bakoitzak sari bakarra jaso ahal izango du.

