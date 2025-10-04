Herido un conductor tras chocar contra un caballo en Segura

Un conductor ha resultado herido este sábado a primera hora al colisionar con un caballo que se encontraba suelto en la carretera GI-2637, en ... el término municipal de Segura, en dirección a Alsasua.

El accidente ha tenido lugar hacia las 6:15 horas, cuando un turismo ha impactado contra uno de los animales que invadían la vía. Se han desplazado efectivos de la Ertzaintza y servicios sanitarios, que han trasladado al herido al hospital de Zumarraga.

Un veterinario movilizado al punto del siniestro ha tenido que sacrificar al caballo debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Según las primeras informaciones, el animal formaba parte de un grupo de caballos de la zona que se habrían escapado de una finca cercana.

La carretera ha quedado temporalmente afectada, aunque el tráfico se ha restablecido una vez retirados el vehículo y el animal.

La Ertzaintza investiga las circunstancias del suceso y el origen de los animales para determinar posibles responsabilidades.