Goitur intensifica su agenda de promoción turística

JOSU ZABALA GOIERRI. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Tras las acciones realizadas durante los meses de septiembre y octubre, la agencia comarcal de turismo Goitur continúa en noviembre con una completa agenda de acciones promocionales de otoño para seguir dando a conocer los atractivos turísticos del Goierri tanto a nivel nacional como internacional.

Desde ayer y hasta mañana 6 de noviembre, toda la información turística de la comarca estará presente en la feria WTM de Londres, uno de los eventos más importantes del sector turístico a nivel mundial. La promoción se realizará tanto desde el stand de Euskadi como a través de las agencias de viaje vascas que participan en la feria, con las que Goitur colabora habitualmente.´

Hoy, seis touroperadores belgas especializados en el sector MICE visitarán la comarca para conocer de primera mano diferentes productos turísticos locales. El objetivo es elaborar en el futuro paquetes conjuntos San Sebastián–Goierri, orientados al turismo de incentivos y congresos.

Durante el próximo fin de semana, Goitur participará por quinta vez en la Feria de la Muntanya de Vic, de la mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para reforzar la promoción del turismo de naturaleza, montaña y producto local.

El día 11, dentro del evento Meet Basque Country organizado por Basquetour, once agencias y touroperadores procedentes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica visitarán el Goierri para conocer en profundidad el mundo del queso Idiazabal y su cultura asociada, uno de los pilares de la identidad gastronómica de la comarca.

A continuación, del 14 al 16 de noviembre, Goitur participará en la feria INTUR de Valladolid, en el stand de Gipuzkoa, mientras que del 18 al 20 estará presente en la feria IBTM de Barcelona, centrada en el turismo MICE, donde Goierri volverá a formar parte del stand de Euskadi.

Además, los días 19 y 20 de noviembre, Goitur recibirá la visita de 16 a 18 representantes políticos y técnicos de la comarca vizcaína de Las Encartaciones, dentro de una visita organizada por Enkartur. El objetivo será conocer de cerca el modelo de desarrollo turístico del Goierri, así como mantener reuniones con Goitur y visitar diferentes productos turísticos de la zona.

Acciones complementarias d

Junto a esta intensa agenda, Goitur continúa con varias acciones de difusión permanente. En las revistas ZUM y Ondojan se incluyen de manera regular contenidos promocionales sobre los productos y servicios turísticos de la comarca. Asimismo, en la web de Nekatur —la asociación de agroturismos y casas rurales de Euskadi— se ha insertado un banner del Goierri visible durante todo el año.

Por otra parte, el programa 'La Ruta Slow' de Radio Euskadi y Radio Vitoria ha grabado recientemente un espacio en el Goierri, centrado en sus ferias gastronómicas de otoño, que se emitirá los domingos. Además, de la mano del periodista Carlos Bengoa, Goitur mantiene una colaboración con Donosti City, que permite promocionar durante todo el año los distintos productos turísticos del Goierri.