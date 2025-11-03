Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Jugadoras y staff técnico del Goierri Gorri durante la presentación de las plantillas para la temporada 2025/26. M. DE LAS HERAS

Goierri

Goierri Gorri presentó a sus jugadoras

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Goierri

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

El club de fútbol Goierri Gorri eligió Ordizia para la presentación de sus equipos de la temporada 2025-2026. Las columnas que partieron desde ... Beasain y Lazkao a las 16.45 se reunieron en el parque Barrena, donde se realizó la foto familiar con las 324 jugadoras de los 21 equipos de esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  8. 8

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  9. 9

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  10. 10 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goierri Gorri presentó a sus jugadoras

Goierri Gorri presentó a sus jugadoras