Goierri Gorri presentó a sus jugadoras

GoierriGoierri Gorri presentó a sus jugadoras
Goierri
Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58
El club de fútbol Goierri Gorri eligió Ordizia para la presentación de sus equipos de la temporada 2025-2026. Las columnas que partieron desde ... Beasain y Lazkao a las 16.45 se reunieron en el parque Barrena, donde se realizó la foto familiar con las 324 jugadoras de los 21 equipos de esta temporada.
Tras la foto, las jugadoras se dirigieron a la Plaza Mayor, donde fueron presentadas por categorías y equipo.
