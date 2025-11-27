Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Se ha priorizado el trazado por Kale Nagusia. A. NÚÑEZ

Irura

El Gobierno municipal defiende el trazado del bidegorri

Indica que su «prioridad es combinar una movilidad sostenible, la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica local»

Amaia Núñez

Irura

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Tras la nota publicada por EAJ-PNV, el Gobierno municipal de EH Bildu defendió el planteamiento realizado hasta ahora, aunque a través de una ... nota quiso explicar la interpretación difundida por el partido de la oposición sobre la propuesta del bidegorri. En este sentido, aclaró que su «prioridad es combinar una movilidad sostenible, la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica local» y que la priorización de parte del plan publicado a principios de año es resultado del trabajo realizado en los últimos meses, los contrastes técnicos efectuados y las reuniones mantenidas con la ciudadanía y los distintos agentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno municipal defiende el trazado del bidegorri

El Gobierno municipal defiende el trazado del bidegorri