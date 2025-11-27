El Gobierno municipal defiende el trazado del bidegorri

Tras la nota publicada por EAJ-PNV, el Gobierno municipal de EH Bildu defendió el planteamiento realizado hasta ahora, aunque a través de una ... nota quiso explicar la interpretación difundida por el partido de la oposición sobre la propuesta del bidegorri. En este sentido, aclaró que su «prioridad es combinar una movilidad sostenible, la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica local» y que la priorización de parte del plan publicado a principios de año es resultado del trabajo realizado en los últimos meses, los contrastes técnicos efectuados y las reuniones mantenidas con la ciudadanía y los distintos agentes.

Así, aclararon que el Plan de Movilidad Ciclista recoge diferentes ramales de la red para facilitar el uso de la bicicleta también en los desplazamientos internos del municipio. Entre ellos están la vía que iría por de la orilla del río y la que cruzaría por la Kale Nagusia. El Plan se presentó en la Comisión de Urbanismo celebrada el 13 de mayo. «Posteriormente, se han celebrado otras tres comisiones (la última el 20/11/2025) y seis plenos más. En ninguna de esas sesiones la oposición expresó preocupación alguna respecto al proyecto. Tampoco participó en las reuniones abiertas celebradas con la ciudadanía», indicaron.

Desde el Gobierno municipal creen que el nuevo diseño y funcionamiento de la calle Nagusia que puede derivarse del proyecto de implantación del bidegorri puede contribuir a calmar el tráfico motorizado. Estudios indican que por la misma circulan diariamente 6.000 vehículos, por lo que subrayan que «el problema de seguridad existe ya hoy en día» para bicicletas o patinetes. «Circular por la acera incrementa la incomodidad y la falta de seguridad de las personas más vulnerables, especialmente de los peatones». En el caso de las paradas de autobús, aclaran que la prioridad de las personas usuarias del transporte «puede señalizarse de forma muy sencilla y eficaz», tal y como «lo ha hecho la Diputación Foral de Gipuzkoa en una de esas dos paradas».

Asimismo, indican que el bidegorri es una de las solicitudes que realizaron los alumnos para acudir de la ikastola de Irura en bicicleta. El Gobierno Municipal considera que el urbanismo debe realizarse también desde la mirada de la infancia y la juventud.

En cuanto a cómo podría afectar al comercio local, explican que han realizado dos reuniones con los comerciantes y se han comprometido a realizar una nueva ronda, debido a la importancia que tiene. «Estamos convencidos de que el bidegorri es compatible con la actividad comercial y nos mostramos dispuestos a buscar soluciones ante cualquier posible dificultad». Así, en relación a los aparcamientos que se perderán, indican que se crearán otras nueva, «de manera que la reducción no sea significativas». En el caso de las zonas de carga y descarga, «la intención es situarlos a muy poca distancia de estos comercios».

Consideran que, «cualquier gobierno, sea cual sea su composición, está obligado a priorizar el interés general». En este caso, explican que los técnicos municipales han contrastado la información con personal técnico tanto del Departamento de Movilidad como del de Carreteras. El 23 de mayo del 2024, el personal técnico del Ayuntamiento de Irura compartió el plan con los técnicos de Movilidad de la Diputación, «quienes señalaron que el trazado por Kale Nagusia era la opción más lógica, otorgando su visto bueno verbal».

Del mismo modo, recuerdan que el itinerario ciclista priorizado está recogido en todos los manuales de referencia sobre bidegorris, incluidos los de la Diputación Foral.«Las personas técnicas que han redactado el plan municipal han participado también en la elaboración de dichos manuales». El documento ha sido elaborado por dos empresas «con amplia experiencia» en el ámbito, Biziker y Gea21.