Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Gaueko hegazti harrapariak ezagutzeko ibilaldi berezia Anduetza parketxean

J. Z.

zegama.

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:10

Comenta

Gaueko isiltasuna eta naturaren misterioak uztartuko dira gaur arratsaldean Anduetza parketxean egingo duten jarduera berezian. Iluneko hegazti harrapariak —urubiak, hontzak, mozoloak zein zatak— izango dira protagonista.

Egitasmoa Nerea Pagaldai biologoak gidatuko du, urubien inguruko doktorego-ikerketan murgilduta dagoen adituak. Pagaldaik urteak daramatza espezie horien portaera aztertzen, eta bere lanak landa-inguruneko eta hiriguneko urubien arteko ezberdintasunak ditu aztergai.

Saioa 18:30ean hasiko da, eta bi zatitan banatuko da: lehenik, gaueko harraparien ezaugarri nagusien inguruko azalpen dinamikoa eskainiko du Pagaldaik —haien orientazio sistema, entzumen fina, ernaltze-zikloa eta espezie ezberdinak azalduz—. Ondoren, behaketa-ibilaldi bat egingo da inguruko basoetan, non parte-hartzaileek hegazti hauen kantu eta uluei adi jarraitzeko aukera izango duten.

Ibilaldia zailtasun handirik gabea da, eta edozein herritarrentzat egokia. Antolatzaileek linterna edo frontala eramatea gomendatzen dute. Parte hartzeko, aurrez izena ematea derrigorrezkoa da, plaza mugatuak baitira. Prezioa 6 eurokoa da helduentzat eta 4 eurokoa 12 urtetik beherakoentzat.

Izena emateko eta informazio gehiago jasotzeko,943 80 21 87 edo 688 62 36 09 telefono-zenbakietara deitu daiteke edo mezu bat bidali helbide honetara: anduetza@gipuzkoanatura.eus helbidera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaueko hegazti harrapariak ezagutzeko ibilaldi berezia Anduetza parketxean