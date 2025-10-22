Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Gau Beltzaren errituen inguruan hitzaldia eskainiko du bihar Josu Ozaitak

A. N.

alkiza.

Asteazkena, 22 urria 2025, 20:08

Comenta

Gau Beltza edo Arimen Gaua ospatzen zen urriaren 31n antzina Euskal Herrian eta, azken hamarkadatan galduta egon bada ere, azken urteetan pixkanaka berreskura-tzen ari den usadioa da. Tradizio horren inguruan hitzaldia eskainiko du bihar ostirala, hilak 24an, Josu Ozaita antropologoak 'Gau beltza. Itzalitako kalabazen berpiztea' izenburupean, izen bereko liburuan oinarritua. Hitzaldia udaletxeko Ganbaran izango da, 19:00etan, sarrera irekiarekin.

