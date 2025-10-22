Gau Beltzaren errituen inguruan hitzaldia eskainiko du bihar Josu Ozaitak

Tolosa GoierriGau Beltzaren errituen inguruan hitzaldia eskainiko du bihar Josu Ozaitak
Asteazkena, 22 urria 2025, 20:08
Gau Beltza edo Arimen Gaua ospatzen zen urriaren 31n antzina Euskal Herrian eta, azken hamarkadatan galduta egon bada ere, azken urteetan pixkanaka berreskura-tzen ari den usadioa da. Tradizio horren inguruan hitzaldia eskainiko du bihar ostirala, hilak 24an, Josu Ozaita antropologoak 'Gau beltza. Itzalitako kalabazen berpiztea' izenburupean, izen bereko liburuan oinarritua. Hitzaldia udaletxeko Ganbaran izango da, 19:00etan, sarrera irekiarekin.