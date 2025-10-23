Gau Beltza prestatzeko tailerrak antolatu dira datorren astean

Tolosa GoierriGau Beltza prestatzeko tailerrak antolatu dira datorren astean
Kalabaza, marrazki eta txapa tailerrak antolatu dira Lehen Hezkuntzako ikasleentzat
A. N.
ANOETA.
Osteguna, 23 urria 2025, 20:16
Datorren astean Gau Beltza ospatuko da eta horren harira hainbat tailer antolatu dira. Batetik, kalabaza eta txapa tailerra egingo dira urriaren 29an eta 30ean, 17:15etik 19:15era. Asteazkeneko saioa LH3-4ko ikasleei zuzenduta egongo da eta ostegunekoa LH5-6koei. Bestalde, marrazki eta txapa tailerra antolatu da astelehen eta asteartean, 17:30etik 19:00etara. Hilaren 27an LH1eko ikasleentzat izango da eta, hurrengo egunean, LH2koentzat.
Tailerretan parte hartu nahi dutenentzako gaur da izena emateko azken eguna nahia@ loiri.eus helbidera idatzi beharko da.