'Gau Beltza' llenará de misterio y diversión las localidades de Goierri

La comarca se prepara para vivir un fin de semana lleno de magia, tradición y algo de terror con las celebraciones de la 'Gau Beltza', que tendrán lugar hoy y mañana en diferentes municipios . Talleres, disfraces, recorridos del miedo, fuego y castañas serán protagonistas en esta cita que une a mayores y pequeños.

En Ataun, la Biblioteca Municipal acogerá hoy un concurso de dibujos por edades y un photocal de disfraces entre las 17.00 y 19.00 horas. En Gabiria, durante la jornada de hoy se celebrarán varias actividades desde las 17.30 con pintura de caras, recorridos del miedo, danzas y la tradicional 'quema de los miedos'.

Idiazabal celebrará esta tarde la narración de 'Imelda eta Arimen gaua' a las 17.00 en el Ayuntamiento, seguida de talleres de disfraces, castañas y un juego de escape en el parque Txomenarena.

En Itsasondo, los recorridos del miedo llegarán hoy a las 19.00 y 20.00 horas, con cena compartida y música de DJ Etxebeste.

En Lazkao la celebración comenzará hoy a las 16.30 con talleres infantiles y a las 18.30 con un desfile de disfraces, seguido de fuego, danzas, toro de fuego y castañas. En Legorreta, habrá juegos, merienda, gigantes, txupinazo y un ritual final en la plaza hoy por la tarde.

Olaberria contará hoy con el 'camino del misterio' a las 17.00 horas, seguido de un taller de calabazas a las 17.45 y una merienda final a las 18.30 horas.

En Ormaiztegi, los participantes se encontrarán hoy a las 20.00 horas frente al Kultur Etxea para iniciar un recorrido que concluirá con cantos y la quema de los miedos. Previamente, a partir de las 19.00, quienes lo deseen podrán pintarse la cara.

Segura celebrará también hoy un taller de calabazas a las 17.00 horas en la plaza, seguido de pintura facial. A las 18.30 horas, los niños de Primaria en adelante participarán en la búsqueda de un mensaje secreto y finalizarán con la quema de miedos y castañas asadas.

Finalmente, en Zaldibia, hoy por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la plaza se decorará y los interesados podrán disfrazarse. A continuación, se realizará un único recorrido por grupos pequeños, comenzando por los jóvenes.

Todo esta preparado para disfrutar de una 'jornada terrorífica que sacudirá Goierri'.