Gabonetako ludotekan izena emateko epea irekita

A. N.

Belauntza.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Udalak Gabonetan ludoteka antolatu du hiru eta hamabi urte bitarteko haurrei zuzenduta. Ludoteka goizeko 10:00etatik 13:00etara izango da sei egunetan: abenduaren 26, 29, 30 eta 31n, eta urtarrilaren 2an.

Ekimenean parte hartzeko izena emateak jada irekita daude Belauntzako udaletxean, astelehenetik ostiralera goizeko 08:30etik arratsaldeko 14:45era.

Jubilatuen eguna

Herriko jubilatu eta pentsiodunen eguna antolatu du Belauntzako Udalak abenduaren 12rako, ostirala. Meza egongo da San Juan elizan 12:30ean eta, jarraian, bazkaria herriko tabernan. Bazkarira joan nahi dutenek abenduaren 10a, asteazkena, baina lehen izena eman beharko dute udaletxean, 943 67 43 66 telefonora deituta goizeko 09:00etatik 14:00etara.

