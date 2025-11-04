Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los responsables de preparar la castañada en Olaberria. J.M.G.

Tolosa Goierri

Éxito en la tradicional castañada de Todos los Santos

J. ZABALA

OLABERRIA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Olaberria volvió a vivir el sábado una de sus tradiciones más queridas: la castañada de Todos los Santos. Como cada año, el Ayuntamiento, junto con una cuadrilla de voluntarios —este año con el apoyo de la asociación Kuttun Guraso Elkartea—, organizó esta cita que se ha convertido en un punto de encuentro para familias, amigos y vecinos que acuden al cementerio en esta fecha señalada.

Desde primera hora de la mañana, a las 10.30 horas, el grupo de voluntarios formado por José Antonio Gómez, Josema Garrido, Javi y Félix Alonso, y Gorka Arrondo comenzó los preparativos para que, a las 19.00 horas en punto, todo estuviera listo y la castañada pudiera desarrollarse tal y como estaba previsto.

Durante la jornada se repartieron 225 kilos de castañas asadas y se descorcharon decenas de botellas de sidra, en un ambiente festivo y familiar que volvió a llenar de vida el entorno del cementerio y sus alrededores.

La cita, que cuenta con más de 50 años de historia, mantiene su esencia año tras año gracias al esfuerzo y la implicación de los organizadores y voluntarios. «Otro año más y otro éxito que nos anima a seguir manteniendo viva esta tradición tan nuestra» destacaron los colaboradores al cierre de la jornada.

Con esta nueva edición, Olaberria reafirma su compromiso con la preservación de las costumbres populares y con el valor de compartir momentos sencillos que refuerzan el sentido de comunidad y la cercanía entre generaciones.

