Excursión a Palencia de Urbaundi

J. Z. olaberria. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El club de jubilados Urbaundi organiza una salida a Palencia del 14 al 16 de noviembre. Los participantes visitarán la catedral de San Antolín de la capital palentina y recorrerán lugares como Medina de Rioseco y Urueña entre otros, terminando con una comida en Saldaña.

La salida será el 14 de noviembre a las 14.15 desde la rotonda de Arrieta y a las 14.20 desde las bajeras de Ihurre. El último día para apuntarse es el 31 de octubre. Precio: 165 euros para socios; los no socios tendrán un precio diferente.