Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Euskararen Eguna ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira

Ostiral honetan bakarrizketa eskainiko dute Mirari Martiarena, Ander Malbadi eta Esti Curielek Ganbaran

Amaia Núñez

ALKIZA.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Comenta

Euskararen Egunarekin bat egin du Alkizako Udalak eta hori ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira datozen egunetan. Bihar ostiralarekin bakarrizketa saioa egongo da udaletxeko Ganbaran 19:00etan. Bertan parte hartuko dute Mirari Martiarena, Ander Malbadi eta Esti Curielek.

Hurrengo ostiralean, hilaren 12an, pintxo lehiaketa eta bingo musikatua antolatuko dira frontoian. Biak parte hartu nahi duten herritar guztiei zuzenduta egongo dira. Lehiaketa 17:30ean hasiko da eta, ondoren, bingoa izango da.

Jubilatuen Txokoa

Udalak Jubilatuen Txokoa martxan jarri du Donjuanena etxean. Ostiraletan egongo da irekita 16:00etik 17:00etara. Bertan, memoria lantzeko jolasak egingo dira, herrikideekin harremanak sendotzeko aukera eskainiz eta giro onean denbora dibertigarri bat pasatzeko. Ekitzetan parte hartzea librea eta doakoa da nahi duten alkizar guztientzat.

Urmara Museoa itxita

Urmara Museoko arduradunek jakinarazi dutenez, udaberrira arte museoa itxita egongo da. Negura igaro ostean, programazio berriarekin itzuliko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskararen Eguna ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira