Euskararen Eguna ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira

Tolosa GoierriEuskararen Eguna ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira
Ostiral honetan bakarrizketa eskainiko dute Mirari Martiarena, Ander Malbadi eta Esti Curielek Ganbaran
Amaia Núñez
ALKIZA.
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27
Euskararen Egunarekin bat egin du Alkizako Udalak eta hori ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira datozen egunetan. Bihar ostiralarekin bakarrizketa saioa egongo da udaletxeko Ganbaran 19:00etan. Bertan parte hartuko dute Mirari Martiarena, Ander Malbadi eta Esti Curielek.
Hurrengo ostiralean, hilaren 12an, pintxo lehiaketa eta bingo musikatua antolatuko dira frontoian. Biak parte hartu nahi duten herritar guztiei zuzenduta egongo dira. Lehiaketa 17:30ean hasiko da eta, ondoren, bingoa izango da.
Jubilatuen Txokoa
Udalak Jubilatuen Txokoa martxan jarri du Donjuanena etxean. Ostiraletan egongo da irekita 16:00etik 17:00etara. Bertan, memoria lantzeko jolasak egingo dira, herrikideekin harremanak sendotzeko aukera eskainiz eta giro onean denbora dibertigarri bat pasatzeko. Ekitzetan parte hartzea librea eta doakoa da nahi duten alkizar guztientzat.
Urmara Museoa itxita
Urmara Museoko arduradunek jakinarazi dutenez, udaberrira arte museoa itxita egongo da. Negura igaro ostean, programazio berriarekin itzuliko dira.