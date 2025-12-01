Euskararen Astea girotzeko bi ekintza

Tolosa GoierriEuskararen Astea girotzeko bi ekintza
J. Z.
olaberria.
Astelehena, 1 abendua 2025, 20:29
Euskararen Astea ospatzeko prestatutako egitarauaren baitan, Olaberriak bi jarduera berezi eskainiko ditu datozen egunotan. Lehen hitzordua bihar izango da, arratsaldeko 18:00etan, Arkupe Elkartean. Bertan talo tailerra egingo dute, haurrei zein helduei zuzenduta. Parte hartzeko prezioa adinaren araberakoa izango da: 15 urte arteko haurrek 2 euro ordainduko dituzte, eta helduek 5 euro. Gainera, nahi duenak taloa jateko aukera ere izango du, giro goxo eta parte hartzailean.
Bigarren ekitaldia ostiralean, hilaren 5ean, egingo dute, 20:00etan, Euskararen Astea borobiltzeko. Xalbadorrenetik bertsoari eta kantagintzari eskainitako afaria eta kantaldi berezia izango da Areto Berrian.