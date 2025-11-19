Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Euskara planaren inguruko herri bilera egingo da gaur arratsaldean liburutegian

A. N.

orendain.

Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:10

Comenta

Udalak Orendainen euskara sustatzeko AROA plan estrategikoa garatuko du. Hori osatzeko maiatzean herritarren iritziak jasotzeko galdetegia egin zen eta gaur, azaroaren 20a, prozesuari jarraipena emanez, saio parte hartzailea egingo da, arratsaldeko 17:30ean liburutegian. Bilera herritar guztiei irekia izango da. Bertan, galdetegiaren bidez jasotako erantzunak aztertu eta horien inguruan hausnartzeko aukera izango da, baita plan estrategikorako lehentasunak proposatzeko

