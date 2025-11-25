Elkarretaratzea emakumeen aurkako indarkeria salatzeko

Tolosa GoierriElkarretaratzea emakumeen aurkako indarkeria salatzeko
Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:51
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Nazioateko Egunarekin bat eginez, herritar ugari gerturatu ziren atzo herriko Mugimendu Feministak deitu zuen elkarretaratzera. 'Konplizitate sareen aurrean Erresistentzia Feminista' lemapean egin zen elkarretaratzea, udalaren babesarekin. Era berean, Anoetako Udalak adierazpen instituzionala argitaratu zuen, udalbatzako alderdi guztiek babestu zutena. Bertan, indarkeria matxistaren aurkako erabateko gaitzespena adierazi du, eta komunitate feministaren eta tokiko sareen garrantzia nabarmendu du emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko.