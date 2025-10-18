Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orixek Gurseko kontzentrazio eremuan igarotako denbora ezagutzera emango du Josu Chuecak. NÚÑEZ

Orexa

Ekitaldiz betetako Kultur Hamabostaldia hasiko dute asteartean

Nekazaritza eta herriko historia izango dira nagusi bi asteetan zehar antolatuko diren ekitaldietan

Amaia Núñez

Orexa

Larunbata, 18 urria 2025, 21:07

Comenta

Datozen bi asteetan kultur ekitaldi ugariz gozatzeko aukera egongo da Orexan. Aurtengo Kultur Hamabostaldia asteartean hasiko da, urriaren 21ean Telmo Gartzia Trebatu programako koordinatzaileak eskainiko duen hitzaldiarekin, 19:00etan. Bertan, nekazaritzan trebatzeko guneen inguruan hitz egingo du.

Datorren ostegunean, berriz, bertako inguruko produktuen hitzaldia eta dastaketa egingo da Ama jatetxeko Javi Riveroren eskutik, 19.00etan. Larunbatean, hilaren 25ean, haur-jolasak, puzgarriak eta txokolatada egongo dira 17:00etatik aurrera. Gainera, herri-afaria egingo da Ganbaran eta, gauerdian, Itzal taldearen erromeria hasiko da. Goizaldera, gosaria eskainiko da bertaratu guztientzat.

Hurrengo asteartean, urriaren 28an, Josu Chueca historialariak Gurs eko kontzentrazio esparruaren inguruko hitzaldia emango du 19:00etan. Bertan pasa zituen Nikolas Ormaetxea 'Orixe'k lau hilabete 1940an.

Urriaren 30ean, aldiz, Pio Barojak Gipuzkoa dokumentaleko nekazaritzaren atala proiektatuko da 19:00etan. 1979an ekoiztu zuen dokumentala eta Gipuzkoako garaiko bizimodua azaltzen duen hainbat atalez osatzen da. Hurrengo egunean, Ostatuko pintxo potearen ondoren, Tolosako Isidro Larrañaga Musika Eskolako Garena, Garibeak, The Konbix eta Diversity taldeen kontzertuak egongo dira Ganbaran 22:00etatik aurrera.

Kultur Hamabostaldia azaroaren 2an, igandearekin. amaituko da, Orexa eta Uitzi arteko mendi ibilaldiarekin. Taldea 8:30ean abiatuko da Orexatik. Itzuleran, herri-bazkaria egingo dute Ganbaran eta, bazkalondoren, Imanol eta Iñaki trikitilariekin erromeria hasiko da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ekitaldiz betetako Kultur Hamabostaldia hasiko dute asteartean

Ekitaldiz betetako Kultur Hamabostaldia hasiko dute asteartean