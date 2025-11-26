Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

EAJ-PNV propone crear una comisión de Hacienda

Reclaman un «espacio estable» de debate económico para analizar ordenanzas fiscales, presupuestos e inversiones antes de llegar al Pleno

Amaia Núñez

ZIZURKIL.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Los representantes de EAJ-PNV de Zizurkil solicitaron una Comisión Informativa Permanente de Hacienda a través con el objetivo de «mejorar la transparencia, reforzar la participación de todos los grupos políticos y garantizar una gestión municipal más abierta y democrática».

La iniciativa se registró para su debate en el próximo Pleno municipal.

El grupo jeltzale quiere formar así un espacio para debatir «cuestiones esenciales para el municipio», que en la actualidad «se tramitan sin un debate previo adecuado, dificultando el análisis técnico y político de las propuestas antes de su votación en Pleno». En este espacio se tratarían la a aprobación de las Ordenanzas Fiscales o el Presupuesto Municipal, entre otros.

La creación de esta comisión permitiría, según EAJ-PNV, «garantizar la participación real de todos los grupos municipales, abrir al debate público la elaboración y ejecución de los presupuestos y las ordenanzas fiscales, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión económica del Ayuntamiento, y agilizar el trabajo del Pleno, al llegar los asuntos con un dictamen previo fruto del contraste y el debate».

En este sentido, la propuesta plantea que la Comisión de Hacienda estudie, informe y dictamine todos los asuntos relacionados con las áreas de Hacienda, Presupuestos, Ordenanzas Fiscales, Contratación y Patrimonio, antes de someterlos al Pleno. Asimismo, solicita que su composición respete la proporcionalidad del Pleno, garantizando la participación de todos los grupos políticos, tal y como establece el artículo 124 del ROF. También proponen que la comisión se reúna un mínimo de dos veces al año, o tantas como sea necesario según los temas a tratar.

Desde EAJ-PNV de Zizurkil señalan que esta propuesta «no es una cuestión formal, sino una necesidad para mejorar la calidad democrática del Ayuntamiento y asegurar que las decisiones económicas se toman con rigor, información y participación». El grupo defiende que abrir este espacio de trabajo permitiría contrastar propuestas, estudiar documentación con tiempo suficiente y facilitar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía.

