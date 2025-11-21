EAJ-PNV defiende llevar el bidegorri por el paseo de la orilla del río Oria

El tramo de bidegorri que une Irura con Amasa-Villabona ya es visible y accesible en algunas zonas. Próximamente el Ayuntamiento quiere llevar a cabo ... el tramo urbano, que discurriría por la calle Mayor. El grupo municipal EAJ-PNV considera que el plan presentado por el gobierno municipal en mayo «no es adecuado para Irura, debido a los efectos negativos que generaría en la actividad diaria del municipio y en la seguridad de todas las personas usuarias».

Los jeltzales defienden la necesidad de un bidegorri que facilite la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable. Aun así, discrepan del proyecto planteado por el Ayuntamiento para unir el tramo construido por la Diputación Foral de Gipuzkoa con Anoeta. Este trazado supondría la eliminación de 22 plazas de aparcamiento «en un área donde ya existe escasez», además de la desaparición de las zonas de carga y descarga que utilizan a diario varios comercios. «Siete establecimientos han trasladado ya su preocupación por el impacto que esta medida tendría en su actividad», indican.

Asimismo, recuerdan que la calle Mayor es la vía «con mayor intensidad de tráfico» del municipio «y cuenta con numerosas conexiones con calles residenciales». Por ello, trasladan su preocupación al prever que la «convivencia entre vehículos y bicicletas en un espacio tan congestionado aumentaría notablemente el riesgo de accidentes», y añaden que las dos paradas de autobús situadas en la calle se verían afectadas, «ya que no se garantizaría un acceso seguro para las y los usuarios, quienes tendrían que subir y bajar directamente desde el propio carril bici».

El grupo municipal de EAJ-PNV plantea como alternativa que el bidegorri se desarrolle por el paseo junto al río Oria. Este trazado, paralelo a la calle Mayor «y únicamente 362 metros más largo, resultaría más amable, ecológico, económico y seguro». Por ello, proponen incluir en los presupuestos de 2026 el estudio y la ejecución del acondicionamiento integral de este paseo, «dotándolo de un bidegorri seguro y de los servicios necesarios para el disfrute de toda la ciudadanía».

Además, subrayan que este proyecto «no ha sido contrastado» con el departamento de Movilidad del la Diputación. «Consideramos que cualquier propuesta de este calado debe ser consultada y coordinada con las instituciones competentes, además de tener en cuenta la opinión de las y los irurarras».

Por ello, EAJ-PNV solicita al gobierno municipal que reconsidere esta propuesta y valore alternativas que «garanticen la seguridad, el consenso y el respeto a la actividad comercial local. Creemos que es imprescindible escuchar a los agentes económicos del municipio, especialmente en un momento en el que el comercio urbano atraviesa importantes dificultades».