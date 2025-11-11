Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adur Agirrezabala (izq.) y Ethan Cabanillas (der.). SMARTLOG NEST CYCLING

Tolosa Goierri

Cabanillas y Agirrezabala se suman al Smartlog Nest Cycling

J. ZABALA

GOIERRI.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:27

El talento ciclista del Goierri sigue creciendo. Dos jóvenes de la comarca, Ethan Cabanillas Mileta, de Segura, y Adur Arrizabalaga Begiristain, de Zegama, formarán parte la próxima temporada del Smartlog Nest Cycling Team, equipo que prepara su plantilla para el próximo año con una clara apuesta por el desarrollo de jóvenes promesas vascas. Ambos corredores llegan procedentes del Electro Alavesa–Zuia Ingeniería, donde han completado una sólida etapa formativa y han demostrado madurez, constancia y ambición.

Cabanillas (2006) se ha ganado un nombre por su regularidad y disciplina. Descrito por el equipo como un ciclista trabajador y fiable, destaca por su capacidad de adaptación y su margen de crecimiento. Por su parte, Arrizabalaga (2006) llega con un perfil más ofensivo: escalador, combativo y con gusto por atacar, promete aportar al grupo actitud y carácter competitivo. Su estilo en carrera refleja esa mezcla de entrega y garra que caracteriza al ciclismo goierritarra.

El responsable deportivo del Smartlog Nest Cycling Team, Iñaki Mugarza, se ha mostrado muy satisfecho con estas incorporaciones. «Ambos representan el espíritu del proyecto: juventud, trabajo y compromiso. Nos ayudarán a mantener un bloque cohesionado y competitivo», ha destacado. Con la llegada de Cabanillas y Arrizabalaga, el conjunto vasco refuerza su conexión con el Goierri, una comarca que sigue demostrando su capacidad para generar ciclistas con proyección y futuro dentro del pelotón vasco.

