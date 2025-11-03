Beasain'Wikiemakumeok' dokumentala Igartzako Jauregian aurkeztuko da
Bihar arratsaldean, 18:30ean, Igartzako Jauregian 'Wikiemakumeok: DOnKumental KORALboratiboa' izeneko ikus-entzunezkoa eskainiko da. Lan honen helburua emakumeen ekarpena eta ahotsa nabarmentzea da, eta Euskal Herriko hainbat herritan Wikipedian edizio lanetan aritzen diren emakumeen esperientziak ezagutzera ematea ere.
Proiektuaren zuzendaritza eta gidoia honakoen esku egon dira: Mentxu Remilo Araujo, Marta Macho Stadler, Make Irigoyen Perurena, Marisa Barrena Larruzea eta Nerea Uriarte Goitia. Muntaketa eta ekoizpena Josi Sierra Orrantiak egin ditu, eta Zortzigarren Lurraldea izan da banaketaren arduraduna. Lanak 50 minutuko iraupena du eta aurrez Zinebi65 jaialdian ere proiektatu da.
Emanaldiaren ostean, mahai-ingurua egingo da, non parte hartuko duten Marisa Barrena wikipediako editoreak eta Josi Sierra ekoizleak. Biak dokumentalaren sorkuntza prozesuaz eta Wikiemakumeok taldearen ekimenaren garrantziaz ariko dira.
Ekitaldia Beasainpediak eta Aittu! Euskara Elkarteak antolatu dute, Udalaren laguntzarekin. Sarrera doakoa izango da, eta interesa duten herritar guztiei irekita egongo da.