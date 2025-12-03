Urbiberri presenta su programa de Navidad con actividades para sus socios

J. Z. Beasain. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Centro Social Urbiberri ha dado a conocer su programa de actividades navideñas, una agenda amplia y cargada de tradición que se desarrollará entre el día 21 y 31, dirigida únicamente a personas socias de la asociación. Habrá degustaciones, sorteos, música y baile, además de las actuaciones del coro Gurea, una de las citas más esperadas del calendario.

Las celebraciones comenzarán el domingo 21, Día de Santo Tomás, con una degustación de txistorra a las 17.30 y baile a continuación. Dos días después, el martes 23, volverán a repetirse las degustaciones, esta vez de mantecados, junto con el sorteo de lotes navideños y una nueva sesión de baile.

El miércoles 24, el coro Gurea recorrerá las calles a partir de las 11.00 para llevar sus villancicos a distintos rincones del barrio. Ese mismo día, el centro cerrará sus puertas a las 19.30. Tras el descanso del día de Navidad, Urbiberri reanudará su actividad el viernes, día 26, a las 17.00, con el concierto navideño del propio coro.

La programación especial continuará el martes 30, con una fiesta de fin de año que incluirá degustación de mantecados, sorteo de lotes y baile. El centro volverá a cerrar el 31 de diciembre a las 19.30. El 25 de diciembre y el 1 de enero, Urbiberri permanecerá cerrado.

Tickets para las citas

Los responsables del centro recuerdan a los usuarios que para las actividades que requieren ticket —las degustaciones y sorteos de los días 21, 23 y 30— será necesario recogerlos del 10 al 17 de diciembre, o hasta agotar existencias. Es obligatorio presentar el carnet de socio o socia para adquirir los tickets de las distintas citas.

La oficina estará abierta para estos trámites en horario de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Desde Urbiberri animan a los socios a participar y vivir juntos unas fiestas cercanas y llenas de ambiente, como señalan desde la organización. Si quieres, te preparo también una versión más breve para impresión o web.