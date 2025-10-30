La tradición de 'Gau Beltza' llega este viernes al palacio de Igartza

La villa vive este viernes una jornada especial con la celebración de la 'Gau Beltza' o 'Noche de las Almas', una cita organizada por el ... Ayuntamiento con el objetivo de recuperar antiguas costumbres vascas y ofrecer una alternativa local a las celebraciones de Halloween. Música, teatro, talleres y eventos populares llenarán de ambiente el municipio durante toda la tarde y noche.

La 'Gau Beltza', también conocida como 'Arimen Gaua', era una antigua tradición pagana relacionada con la llegada del otoño y el recuerdo de los difuntos. En Euskal Herria, era habitual vaciar calabazas o nabos, tallarles rostros y colocar en su interior una vela para guiar a las almas por los caminos y, a la vez, asustar a los vecinos. Las personas mayores aún recuerdan cómo los niños y niñas, en vísperas del Día de Todos los Santos, creían poder encontrarse con las almas de los muertos por las calles del pueblo.

Con la intención de revivir esa simbología desde la identidad local, el Conjunto Monumental de Igartza acoge esta tarde diversas actividades abiertas a toda la ciudadanía. A partir de las 170 horas, en el molino de Igartza se desarrollará un taller de calabazas, donde los más pequeños podrán pintarlas y los mayores vaciarlas para encender velas en su interior. También habrá un espacio de pintacaras (aurpegi margoketa txokoa) con motivos fantasmales y un original 'Rincón de los miedos', donde cada participante podrá escribir su mayor temor y quemarlo después, simbolizando la despedida de los miedos.

Tras los talleres, el grupo Ostadar Dantza Taldea ofrecerá un baile con sorpresas en el palacio de Igartza, y para finalizar la tarde, habrá una chocolatada popular en el molino. Aquellas personas que no participen en las actividades podrán degustar el chocolate por un euro. Desde la organización se anima a acudir disfrazados o con ropa vieja, como dictaba la costumbre tradicional.

La fiesta continuará al anochecer. A las 18.30 horas, el grupo Kantujira recorrerá las calles de Beasain llenándolas de música y alegría. Más tarde, a las 20.30 horas, el Usurbe Antzokia acogerá la representación teatral 'Los habitantes de la casa sin habitantes', una comedia de Jardiel Poncela dirigida por Rosa Rojo e interpretada por el grupo Urrup. Las entradas pueden adquirirse por seis euros.

Para cerrar la jornada, a las 22.30 horas, el grupo Balantza pondrá el broche festivo con una romería popular en la plaza Bideluze, que servirá para prolongar el ambiente alegre y participativo hasta la medianoche.