Ane Odriozola, protagonista hoy en la biblioteca municipal. DV

Beasain

Tertulia literaria con Ane Odriozola en la biblioteca

J. ZABALA

BEASAIN.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La escritora Ane Odriozola Cia (Legazpi, 1979) será la protagonista de una tertulia literaria en la biblioteca municipal, hoy por la tarde, a partir de las 17.30 horas. La autora conversará con los asistentes sobre su trayectoria literaria y sus últimas obras, en un encuentro cercano abierto al público.

Odriozola es conocida por la trilogía de Gibola —'El secreto de Gibola', 'La sombra de Gibola' y 'Conspiración en Gibola '(2019-2022)—, así como por su novela 'El valle del hierro' (2024). El próximo 29 de octubre se publicará su siguiente trabajo, 'Al subir la marea'.

La tertulia literaria de este jueves se enmarca dentro del programa cultural del Ayuntamiento y está dirigida a todas las personas amantes de la literatura y la lectura compartida. Para asistir, es necesario inscribirse previamente escribiendo a biblioteka@beasain.eus o bien poniéndose en contacto con la biblioteca en el número de teléfono 943 02 80 70.

