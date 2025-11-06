Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Teatro y cine para disfrutar del fin de semana en el Usurbe

J. Z.

beasain.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32

El escenario del teatro Usurbe se llenará de teatro este fin de semana. Hoy, a las 20.30 se abrirá el programa con la performance 'Lotura basatiak'. Mañana y el domingo será el turno de la obra 'Caza de brujas', con varias funciones (mañana a las 19.15 y 22.15; domingo a las 19.15 y 21.45). Además, el domingo a las 16.45 se ofrecerá teatro infantil con 'Estela eta Merlin', a cargo de Imakinario.

El lunes, Día del Espectador, cerrará la programación del fin de semana con dos nuevas sesiones de 'Caza de brujas' a las 17.00 y 19.30 horas.

diariovasco Teatro y cine para disfrutar del fin de semana en el Usurbe