Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Santa Zeziliaren omenezko musikarien saioak gaur

J. Z.

BEASAIN.

Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:11

Comenta

Loinatz Udal Musika Eskolak prest du dagoeneko Santa Zezilia, musikarien zaindaria, ohoratzeko egitaraua. Gaur arratsaldean egingo den ospakizunak 'Zezilia deuna oroituz' leloa izango du, eta musika izango da protagonista nagusia.

Jardunaldia 18:00etan abiatuko da, plaza azpian antolatutako Musikalean ekitaldiarekin. Bertaratzen direnek aukera izango dute ikasleen emanaldiez gozatzeko, eta giro goxoa osatzeko, txokolate jana ere eskainiko da.

Eguneko une nagusia 19:30ean iritsiko da, Igartzako jauregian Musika Eskolako ikasleek eskainiko duten kontzertu bereziarekin. Santa Zeziliaren omenez antolatutako saio honetan, ikasleek ikasturtean zehar egindako lanaren fruituak erakutsiko dituzte.

Loinatz Musika Eskolak herritar guztiak gonbidatu ditu musika giroko arratsalde berezi hau partekatzera eta ikasleen talentua zuzenean entzutera.

Lazkaon ere festa

Lazkaoko frontoian ere ospakizun berezia egingo da gaur arratsaldean, Santa Zeziliaren omenez: 16;30ean Musika Eskolako ikasleek kontzertua eskainiko dute, eta giroa osatzeko, 16:45etik aurrera Batxilergoko ikasleek txokolate beroa salduko dute ikas-bidairako dirua biltzeko, musikaz, elkartasunaz eta herri giroaz gozatzeko aukera paregabea eskainiz

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Santa Zeziliaren omenezko musikarien saioak gaur