Santa Zeziliaren omenezko musikarien saioak gaur

BeasainSanta Zeziliaren omenezko musikarien saioak gaur
J. Z.
BEASAIN.
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:11
Loinatz Udal Musika Eskolak prest du dagoeneko Santa Zezilia, musikarien zaindaria, ohoratzeko egitaraua. Gaur arratsaldean egingo den ospakizunak 'Zezilia deuna oroituz' leloa izango du, eta musika izango da protagonista nagusia.
Jardunaldia 18:00etan abiatuko da, plaza azpian antolatutako Musikalean ekitaldiarekin. Bertaratzen direnek aukera izango dute ikasleen emanaldiez gozatzeko, eta giro goxoa osatzeko, txokolate jana ere eskainiko da.
Eguneko une nagusia 19:30ean iritsiko da, Igartzako jauregian Musika Eskolako ikasleek eskainiko duten kontzertu bereziarekin. Santa Zeziliaren omenez antolatutako saio honetan, ikasleek ikasturtean zehar egindako lanaren fruituak erakutsiko dituzte.
Loinatz Musika Eskolak herritar guztiak gonbidatu ditu musika giroko arratsalde berezi hau partekatzera eta ikasleen talentua zuzenean entzutera.
Lazkaon ere festa
Lazkaoko frontoian ere ospakizun berezia egingo da gaur arratsaldean, Santa Zeziliaren omenez: 16;30ean Musika Eskolako ikasleek kontzertua eskainiko dute, eta giroa osatzeko, 16:45etik aurrera Batxilergoko ikasleek txokolate beroa salduko dute ikas-bidairako dirua biltzeko, musikaz, elkartasunaz eta herri giroaz gozatzeko aukera paregabea eskainiz