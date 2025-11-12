Reconocimiento a los donantes de sangre de Goierri

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El pasado sábado se celebró en el Ayuntamiento la ceremonia de entrega de medallas a los donantes de sangre de Goierri, un acto organizado para reconocer la generosidad y constancia de quienes, con su gesto, contribuyen de manera directa a salvar vidas. En total, se repartieron 84 medallas, de las cuales 63 fueron para hombres y 21 para mujeres, destacando el compromiso sostenido de estos ciudadanos con la comunidad y la importancia de su labor altruista.

Entre los reconocimientos más destacados del acto se encontraban dos hombres que alcanzaron las 100 donaciones, un hito que refleja años de dedicación continuada, y una mujer que fue galardonada por superar las 80 donaciones, un ejemplo de constancia y solidaridad. Los responsables del evento subrayaron que estas cifras no solo representan un esfuerzo personal, sino también un ejemplo que inspira a la ciudadanía a participar en esta acción vital.

Tras la entrega de medallas, los donantes participaron en un almuerzo especial, un momento de encuentro y convivencia que permitió compartir experiencias y celebrar la labor de cada uno de ellos. La ceremonia sirvió también para recordar la importancia de la donación de sangre, especialmente en un momento en el que las reservas son esenciales para garantizar la atención sanitaria de la región.