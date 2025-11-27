Ramón Cid e Irati Mitxelena abordarán la salud mental en el deporte de alto nivel

Este viernes, a partir de las 19.00 horas, el palacio de Igartza acogerá la charla titulada 'La salud mental en el deporte de ... alto nivel', protagonizada por Ramón Cid e Irati Mitxelena. La actividad forma parte del ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' de Lemniskata, que tiene como objetivo acercar la ciencia y el conocimiento al público general de forma divulgativa y atractiva. Tras el éxito de la última sesión del ciclo, esta intervención promete un encuentro enriquecedor que combinará la experiencia de atletas de élite con la perspectiva científica sobre la salud mental y el rendimiento deportivo.

Cid, una experiencia 'triple'

Ramón Cid, nacido en Donostia en 1954, es uno de los grandes referentes del triple salto en España. Durante su carrera deportiva, fue trece veces campeón absoluto de España y alcanzó una marca personal de 16,71 metros, además de participar en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y Moscú 1980. Su trayectoria se ha caracterizado por la constancia, la disciplina y la excelencia, situándose como uno de los mejores saltadores de su generación. Tras retirarse de la competición, entre 2013 y 2018 ocupó el cargo de director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), donde supervisó a los atletas de salto y lideró programas de formación y desarrollo a nivel nacional. Desde entonces, Cid continúa vinculado al atletismo como entrenador, orientando a jóvenes promesas y a atletas de élite, entre ellos a Irati Mitxelena, transmitiendo no solo conocimientos técnicos, sino también la importancia de la preparación mental y el equilibrio psicológico en el deporte de alto rendimiento.

Mitxelena, ciencia y deporte

Irati Mitxelena, nacida en Donostia en 1998, es campeona de España de salto de longitud y ha participado recientemente en el Campeonato del Mundo de Tokio, con una marca personal de 6,70 metros. Paralelamente a su carrera deportiva, Mitxelena ha desarrollado una sólida trayectoria académica. Se graduó en Neurociencia con un Minor en Psicología en la Universidad de Cincinnati y completó un máster en Neurociencia Cognitiva del Lenguaje en el BCBL. Actualmente realiza su doctorado en Biomedicina en CICbioGUNE, tras haber trabajado como investigadora predoctoral en CICnanoGUNE y CICbioGUNE. Su experiencia combina el entrenamiento y la competición internacional con la investigación científica, ofreciendo una perspectiva única sobre la salud mental y la gestión emocional en el deporte de élite.

Actividades complementarias

Además de la charla, el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' incluye otras iniciativas abiertas al público. Hasta el 30 de noviembre, se puede visitar en la plaza de Lazkao la exposición '26 mujeres', mientras que hasta el 31 de diciembre está abierta la inscripción para participar en el XII Concurso de Fotografía Matemática Lemniskata, que combina creatividad, arte y ciencia. Estas actividades buscan fomentar la participación de la ciudadanía en eventos culturales y científicos, ofreciendo experiencias enriquecedoras que aproximan la investigación y el conocimiento a la vida cotidiana.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a asistir a la charla y disfrutar de ponencias de alto interés científico, adecuadas para todos los públicos.