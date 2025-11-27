Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Ramón Cid e Irati Mitxelena serán los protagonistas de la última charla de 'Azaroa, Zientziaroa'. LEMNISKATA

Beasain

Ramón Cid e Irati Mitxelena abordarán la salud mental en el deporte de alto nivel

La charla cerrará el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' con un encuentro que se centrará en combinar deporte y ciencia

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Este viernes, a partir de las 19.00 horas, el palacio de Igartza acogerá la charla titulada 'La salud mental en el deporte de ... alto nivel', protagonizada por Ramón Cid e Irati Mitxelena. La actividad forma parte del ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' de Lemniskata, que tiene como objetivo acercar la ciencia y el conocimiento al público general de forma divulgativa y atractiva. Tras el éxito de la última sesión del ciclo, esta intervención promete un encuentro enriquecedor que combinará la experiencia de atletas de élite con la perspectiva científica sobre la salud mental y el rendimiento deportivo.

