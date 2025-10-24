Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Los quintos de los años 1944, 1945 y 1946 se reunirán el 15 de noviembre

J. Z.

BEASAIN.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Las personas nacidas en 1944, 1945 y 1946 se reunirán de nuevo este año para disfrutar de su comida anual, que en esta ocasión se celebrará el 15 de noviembre en el Batzoki.

Para participar, será necesario realizar un ingreso de 62 euros en la cuenta de Kutxabank (ES46 2095 5030 8091 2601 1076) a nombre de Alberto Mendoza, indicando en el concepto el nombre de la persona asistente. En el caso de hacer el ingreso directamente en una oficina de Kutxabank, deberá efectuarse antes de las 10.30 de la mañana. Quienes necesiten más información o deseen resolver alguna duda pueden contactar con los organizadores: Maite (652 773 547) o Alberto (650 293 822).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los quintos de los años 1944, 1945 y 1946 se reunirán el 15 de noviembre