Los quintos de los años 1944, 1945 y 1946 se reunirán el 15 de noviembre

Las personas nacidas en 1944, 1945 y 1946 se reunirán de nuevo este año para disfrutar de su comida anual, que en esta ocasión se celebrará el 15 de noviembre en el Batzoki.

Para participar, será necesario realizar un ingreso de 62 euros en la cuenta de Kutxabank (ES46 2095 5030 8091 2601 1076) a nombre de Alberto Mendoza, indicando en el concepto el nombre de la persona asistente. En el caso de hacer el ingreso directamente en una oficina de Kutxabank, deberá efectuarse antes de las 10.30 de la mañana. Quienes necesiten más información o deseen resolver alguna duda pueden contactar con los organizadores: Maite (652 773 547) o Alberto (650 293 822).