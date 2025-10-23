Quintada de los beasaindarras nacidos el año 1975, el 15 de noviembre

J. Z. beasain. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Las personas nacidas en 1975 tienen una cita destacada el sábado 15 de noviembre, día en que se celebrará la comida de la quintada del 50 aniversario. El encuentro tendrá lugar en el restaurante Artzai Enea, precedido por una recepción a las 13.00 horas en el Plazape, donde los asistentes se reunirán antes de pasar al comedor para disfrutar del almuerzo y revivir viejos recuerdos entre amigos y compañeros de generación.

El precio del menú se ha fijado en 70 euros, y quienes deseen participar deberán realizar el ingreso en la cuenta ES35 0182 5297 2602 0138 2946. El plazo para apuntarse finaliza el 31 de octubre, aunque la organización recomienda hacerlo cuanto antes para facilitar la preparación del evento.