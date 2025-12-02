Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El once beasaindarra elegido por Arruabarrena para medirse al Alfaro el pasado sábado en el Loinaz. PITA

Beasain

Un punto con sabor amargo ante el Alfaro, antes de visitar al Alavés 'B'

Los beasaindarras supieron reaccionar tras el gol inicial de Alfaro, aunque el empate mantiene todo igual en la zona baja

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

La S.D. Beasain dejó escapar una buena ocasión para acercarse a la permanencia tras empatar 1 a 1 en Loinaz frente al Alfaro ... el sábado. El choque, marcado por la tensión propia de los duelos directos por el descenso, dejó un sabor agridulce entre los aficionados locales. El equipo sumó por quinta jornada consecutiva, pero continúa con nueve puntos y sigue a cinco del playoff de permanencia y a seis de la salvación matemática.

