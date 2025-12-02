Un punto con sabor amargo ante el Alfaro, antes de visitar al Alavés 'B'

La S.D. Beasain dejó escapar una buena ocasión para acercarse a la permanencia tras empatar 1 a 1 en Loinaz frente al Alfaro ... el sábado. El choque, marcado por la tensión propia de los duelos directos por el descenso, dejó un sabor agridulce entre los aficionados locales. El equipo sumó por quinta jornada consecutiva, pero continúa con nueve puntos y sigue a cinco del playoff de permanencia y a seis de la salvación matemática.

El encuentro comenzó con más precauciones que fútbol. Ambos equipos sabían que un tropiezo podía complicar aún más su situación en la tabla. En ese contexto cerrado, el Alfaro fue el primero en golpear. En el minuto 21, Arturo Fernández aprovechó un desajuste defensivo para adelantar a los visitantes. El gol cayó como un jarro de agua fría en el Loinaz.

El tanto dejó tocado al Beasain durante varios minutos. El equipo buscó estirarse sin perder el orden y trató de llevar el juego a campo rival, aunque sin claridad en los primeros compases tras el gol. Sin embargo, el paso de los minutos hizo que los de Mikel Arruabarrena empezaran a asentarse en el partido.

La respuesta local llegó pasada la media hora. Markel Pita fue el encargado de igualar la contienda tras una acción en el área donde estuvo más atento que la zaga visitante. El 1 a 1 devolvió la calma a los beasaindarras y reactivó al equipo, que cerró la primera parte con mejores sensaciones y empujando hacia la meta riojana.

Un Beasain de menos a más

La mejora se consolidó tras el descanso. El Beasain salió con otra energía, presionó más arriba y empujó al Alfaro hacia su campo. Las llegadas no fueron excesivas, pero el equipo transmitió más ambición y consiguió encerrar por momentos al rival. La grada acompañó con un ambiente constante, consciente de la importancia del encuentro.

El momento polémico de la tarde llegó en la segunda mitad, cuando el Beasain logró marcar el 2 a 1. El tanto fue anulado por el árbitro entre protestas del equipo y decepción en la grada.

El 1 a 1 final dejó un reparto de puntos que no aclara nada en la zona baja de la clasificación. El Beasain encadena cinco jornadas sin perder, con cuatro empates y una victoria, lo que demuestra un crecimiento en competitividad. Aun así, la falta de victorias pesa en un tramo de la temporada donde el margen de error se estrecha semana a semana.

El calendario no da tregua. El Beasain visitará este domingo al Alavés B en el estadio José Luis Compañón, campo 3, a las 12.00 horas. El filial albiazul marcha octavo con 19 puntos, asentado en la zona media de la tabla.