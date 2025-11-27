Programación cultural del fin de semana en el Usurbe, con dantza y cine

La agenda local se anima desde hoy en el teatro Usurbe con propuestas que mezclan cine, danza y funciones especiales para todos los públicos.

Hoy a las 20.00 se proyecta 'Gaua', que vuelve a ocupar el horario central. Mañana sábado habrá movimiento desde la tarde.

A las 16.30 se celebrará el tradicional festival de dantza de Aurtzaka. Después, el cine volvera a ser protagonista con una doble sesión de 'Gaua', a las 19.15 y a las 22.15.

El domingo, día 30, la programación ofrecerá una aventura familiar con 'Barrakudaren altxorra' a las 16.45. Más tarde volverá 'Gaua', primero a las 19.15 y luego a las 21.45.

El lunes, día del espectador, 'Gaua' repetirá presencia con dos pases especiales a las 17.00 y a las 19.30.

El martes 2 de diciembre el cineclub local cerrará esta tanda de actividades con la proyección de 'Un simple accidente' en versión original subtitulada. La cita será a las 20.15.