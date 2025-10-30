Programa completo en el Usurbe este fin de semana

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 30 de octubre 2025

El Usurbe ofrece este fin de semana una variada programación cultural. Esta noche, a las 20.30 horas, el grupo Urrup Antzerkia representará la obra 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak', una propuesta cargada de humor e intriga.

La programación cinematográfica comenzará mañana sábado con tres proyecciones: a las 16.45 horas, la película infantil 'La casa de muñecas de Gabby'; y a las 19.15 y 22.15 horas, el filme 'La vida de Chuck'. El domingo se repetirán los mismos títulos y horarios, con una última sesión de 'La vida de Chuck' a las 21.45 horas. El lunes, coincidiendo con el día del espectador, se proyectará de nuevo 'La vida de Chuck' en dos pases, a las 17.00 y 19.30 horas, con precios reducidos.

La programación se completará el martes, con una nueva sesión del Zinekluba, que ofrecerá a las 19.30 la película 'La hermanastra fea'.

