El primer manto blanco del año cubre Beasain

J. ZABALA BEASAIN. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La nieve llegó a Beasain y a Goierri ayer tal y como anunciaban las previsiones. Desde primeras horas de la mañana, los copos cayeron con intensidad en buena parte de la comarca, y a partir de los 250-300 metros el paisaje empezó a cubrirse de blanco, como muestra la imagen tomada en la zona del Palacio de Igartza.

En materia de tráfico, el Departamento de Seguridad informó a primera hora que en puertos de montaña cercanos como Etzegarate, se recomendaba conducir con especial precaución en ambos sentidos por la presencia de nieve en la calzada. Las máquinas quitanieves estuvieron trabajando de forma continua para mantener la circulación en condiciones seguras

Como el pronosticó Euskalmet, la jornada mantuvo un ambiente plenamente invernal. Durante la mañana y parte del mediodía, las cotas de nieve que se mantuvieron en niveles bajos.

La estampa invernal, que sorprendió a algunos, confirmó las previsiones para otros, y dejó un primer aviso del invierno en la comarca.