Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Beasain

El Pleno debate hoy las nuevas tasas, contratos y varias mociones

J. Z.

beasain.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Ayuntamiento celebra hoy a las 18.00 horas, la sesión plenaria ordinaria de octubre. Entre los temas más destacados del orden del día figuran la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos, la actualización de las tarifas del taxi para 2026 y el aumento de las retribuciones municipales.

En el área social, el Pleno abordará la prórroga del convenio con la Diputación de Gipuzkoa para financiar el Servicio de Ayuda Domiciliaria, así como la licitación del nuevo contrato para su prestación. También se aprobarán las bases de subvenciones para 2026, dirigidas a asociaciones sociales, productores locales y vecinos que superen en euskera el examen teórico del carné de conducir.

En materia urbanística, se tratará el programa de gestión ética de las colonias felinas y la modificación de las obras de reurbanización de las calles San Inazio y Esteban Lasa.

El debate político lo marcarán las mociones de Podemos, EAJ-PNV, PSE y EH Bildu, centradas en la convivencia, el modelo policial y la actividad de CAF en proyectos internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Pleno debate hoy las nuevas tasas, contratos y varias mociones