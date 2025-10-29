El Pleno debate hoy las nuevas tasas, contratos y varias mociones

J. Z. beasain. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento celebra hoy a las 18.00 horas, la sesión plenaria ordinaria de octubre. Entre los temas más destacados del orden del día figuran la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos, la actualización de las tarifas del taxi para 2026 y el aumento de las retribuciones municipales.

En el área social, el Pleno abordará la prórroga del convenio con la Diputación de Gipuzkoa para financiar el Servicio de Ayuda Domiciliaria, así como la licitación del nuevo contrato para su prestación. También se aprobarán las bases de subvenciones para 2026, dirigidas a asociaciones sociales, productores locales y vecinos que superen en euskera el examen teórico del carné de conducir.

En materia urbanística, se tratará el programa de gestión ética de las colonias felinas y la modificación de las obras de reurbanización de las calles San Inazio y Esteban Lasa.

El debate político lo marcarán las mociones de Podemos, EAJ-PNV, PSE y EH Bildu, centradas en la convivencia, el modelo policial y la actividad de CAF en proyectos internacionales.