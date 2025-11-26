Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En amarillo la zona a asfaltar.

Beasain

El parking de Bernedo se somete hoy a trabajos de asfaltado

J. Z.

Beasain.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Durante la jornada de hoy, se están realizando trabajos de asfaltado en una parte del aparcamiento de Bernedoenea, una intervención que se prolongará a lo largo de toda la jornada. Debido a estas labores, se producirán afectaciones en los accesos de entrada y salida, y el tráfico en la zona será regulado por el personal encargado de los trabajos.

El Ayuntamiento informa que el acceso al aparcamiento desde la carretera N-1 permanecerá cerrado durante todo el día. La circulación interior se organizará según el avance de los trabajos, para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de las personas usuarias del propio parking.

Desde el Consistorio agradecen de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía, destacando que la actuación tiene como objetivo mejorar el estado del aparcamiento y reforzar las condiciones de seguridad.

