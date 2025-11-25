Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los finalistas y ganadores de la IV. edición del torneo de frontenis. ZABALA

Beasain

Pajares y Loiarte campeones en el Campeonato de Frontenis

J. ZABALA

BEASAIN.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

El frontón del polideportivo Antzizar vivió el sábado una jornada completa de deporte y ambiente inmejorable con la disputa del IV Frontenis popular. Desde las 8.30 y hasta última hora de la tarde, dieciséis parejas se midieron en partidos de 20 minutos o hasta 22 tantos, jugando con raqueta y pelota de frontenis. El ritmo fue alto, las gradas respondieron y el torneo volvió a confirmar el arraigo que tiene este deporte en la villa.

La final se resolvió con un 15 a 10 claro. Mikel Pajares e Ion Loiarte fueron los más sólidos del día y se proclamaron campeones de esta edición. En segunda posición quedaron Ion Etxezarreta y Eñaut Irastortza, que también firmaron un torneo destacado.

Con esta cita, el campeonato consolida el impulso que ya avanzaba en la previa. Los organizadores se mostraron contentos con el desarrollo del torneo, y destacaron que el nivel crece con el paso de las ediciones. El torneo se creo hace cuatro ediciones, impulsado por un grupo amplio y diverso de jugadores, de diferentes edades y cuadrillas,con el objetivo de dar al frontenis el espacio que merecía dentro del calendario deportivo del municipio.

El formato de un solo día obligó a fijar un máximo de dieciséis parejas, cifra que se mantiene estable y que incluso deja a jugadores fuera cada año. Un detalle que, según la organización, demuestra cuánto ha crecido la afición. El ambiente lo confirmó: ritmo rápido, golpes secos contra la pared y complicidad entre jugadores, acompañado por el calor constante del público.

Los campeones recibieron su txapela y los subcampeones su trofeo, aunque la organización volvió a remarcar que el valor principal del torneo está en la comunidad que se forma en torno a este deporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pajares y Loiarte campeones en el Campeonato de Frontenis

Pajares y Loiarte campeones en el Campeonato de Frontenis