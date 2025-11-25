Pajares y Loiarte campeones en el Campeonato de Frontenis

J. ZABALA BEASAIN. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El frontón del polideportivo Antzizar vivió el sábado una jornada completa de deporte y ambiente inmejorable con la disputa del IV Frontenis popular. Desde las 8.30 y hasta última hora de la tarde, dieciséis parejas se midieron en partidos de 20 minutos o hasta 22 tantos, jugando con raqueta y pelota de frontenis. El ritmo fue alto, las gradas respondieron y el torneo volvió a confirmar el arraigo que tiene este deporte en la villa.

La final se resolvió con un 15 a 10 claro. Mikel Pajares e Ion Loiarte fueron los más sólidos del día y se proclamaron campeones de esta edición. En segunda posición quedaron Ion Etxezarreta y Eñaut Irastortza, que también firmaron un torneo destacado.

Con esta cita, el campeonato consolida el impulso que ya avanzaba en la previa. Los organizadores se mostraron contentos con el desarrollo del torneo, y destacaron que el nivel crece con el paso de las ediciones. El torneo se creo hace cuatro ediciones, impulsado por un grupo amplio y diverso de jugadores, de diferentes edades y cuadrillas,con el objetivo de dar al frontenis el espacio que merecía dentro del calendario deportivo del municipio.

El formato de un solo día obligó a fijar un máximo de dieciséis parejas, cifra que se mantiene estable y que incluso deja a jugadores fuera cada año. Un detalle que, según la organización, demuestra cuánto ha crecido la afición. El ambiente lo confirmó: ritmo rápido, golpes secos contra la pared y complicidad entre jugadores, acompañado por el calor constante del público.

Los campeones recibieron su txapela y los subcampeones su trofeo, aunque la organización volvió a remarcar que el valor principal del torneo está en la comunidad que se forma en torno a este deporte.