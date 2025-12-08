Nuevo llamamiento a la donación de sangre, esta tarde

J. ZABALA beasain. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El grupo de Donantes de Sangre de Gipuzkoa volverá hoy, día 9, a Beasain para llevar a cabo su extracción mensual. La cita tendrá lugar por la tarde, entre las 16.30 y las 20.30, en el local habilitado en Urbi-etxea, donde el personal sanitario atenderá a todas las personas que deseen colaborar con esta causa solidaria.

La organización ha recordado que es conveniente reservar cita previa con el fin de evitar esperas y facilitar el trabajo del equipo médico. Las personas interesadas pueden gestionar su cita llamando al teléfono 943 007 885.

Desde el grupo de donantes han querido hacer un llamamiento especial a los vecinos y vecinas de Beasain, animándoles a participar en esta jornada de donación. Subrayan que cada aportación supone 'un gran apoyo' para los hospitales y para los pacientes que dependen de las transfusiones, y recuerdan que la necesidad de sangre es constante durante todo el año.