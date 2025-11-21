Nueva visita guiada al Archivo Benedictino de Lazkao el próximo jueves

J. Z. Beasain. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El próximo jueves 27 de noviembre, a las 18.30, el Centro de Documentación Benedictino de Lazkao abrirá sus puertas para acoger una visita guiada dirigida al público interesado en conocer de cerca el valioso fondo documental que alberga la institución. La actividad será gratuita, aunque con plazas limitadas, por lo que se requiere inscripción previa para poder participar.

Las personas que deseen asistir deberán apuntarse con antelación a través del correo electrónico lbf@lbf.eus o llamando al 943 888 781, donde se gestionará la reserva de plazas. La visita permitirá recorrer los espacios del archivo, conocer su labor y acercarse a la historia que custodia este centro de referencia.