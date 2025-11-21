Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Nueva visita guiada al Archivo Benedictino de Lazkao el próximo jueves

J. Z.

Beasain.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El próximo jueves 27 de noviembre, a las 18.30, el Centro de Documentación Benedictino de Lazkao abrirá sus puertas para acoger una visita guiada dirigida al público interesado en conocer de cerca el valioso fondo documental que alberga la institución. La actividad será gratuita, aunque con plazas limitadas, por lo que se requiere inscripción previa para poder participar.

Las personas que deseen asistir deberán apuntarse con antelación a través del correo electrónico lbf@lbf.eus o llamando al 943 888 781, donde se gestionará la reserva de plazas. La visita permitirá recorrer los espacios del archivo, conocer su labor y acercarse a la historia que custodia este centro de referencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva visita guiada al Archivo Benedictino de Lazkao el próximo jueves