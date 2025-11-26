Nueva campaña de control de velocidad en Beasain para aumentar la seguridad

La Policía Local está llevando a cabo durante la última semana de noviembre, una campaña especial de control de velocidad en distintos puntos del ... municipio. Esta actuación se integra en el conjunto de medidas preventivas que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año con el propósito de reducir riesgos, proteger a los usuarios más vulnerables y fomentar una movilidad más segura y equilibrada.

Durante la campaña, se colocarán dispositivos de medición en diversas calles, alternando ubicaciones para abarcar tanto zonas de tránsito habitual como puntos donde, en campañas anteriores, se han detectado más incumplimientos. El objetivo es comprobar si los conductores respetan los límites de velocidad y recordarles la importancia de adaptar la conducción a las condiciones propias de un entorno urbano.

Beasain está catalogada oficialmente como 'ciudad 30', lo que significa que la velocidad máxima general en la mayor parte de las vías urbanas es de 30 km/h. Este límite se reduce todavía más en las áreas de plataforma única —espacios donde acera y calzada comparten el mismo nivel—, en las que no se pueden superar los 20 km/h con el fin de garantizar una convivencia más segura entre vehículos, peatones y ciclistas.

Seguridad como prioridad

Desde el Ayuntamiento resaltan que el carácter principal de este tipo de campañas es preventivo y educativo. Explican que el objetivo es situar la seguridad de las personas en el centro. Por ello, aunque se impondrán sanciones en los casos en los que los excesos de velocidad sean especialmente graves, el propósito principal es concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de circular de forma responsable.

Reducir la velocidad no solo disminuye la probabilidad de accidentes, sino que también reduce de forma notable la gravedad de sus consecuencias. Asimismo, la circulación más lenta contribuye a rebajar la contaminación acústica y atmosférica.

Las entradas al municipio ya incorporan señales que recuerdan claramente los límites de velocidad, de modo que cualquier conductor que acceda a Beasain conoce las normas desde el primer momento. Esta estrategia forma parte del Plan de Movilidad de la localidad, un documento que marca las directrices para los próximos años y que apuesta por calles más seguras, accesibles y respetuosas con el entorno.

Una campaña 'adaptada'

En los últimos años, desde el Ayuntamiento se han impulsado diversas transformaciones urbanas destinadas a dar mayor protagonismo a los peatones. Ejes como Jose Migel Iturriotz, Kale Nagusia, Nafarroa etorbidea, Erauskin plaza y, más recientemente, el ámbito de San Inazio–Esteban Lasa, han sido adaptados como zonas de prioridad peatonal. Estos cambios buscan un nuevo equilibrio en el espacio público, donde la movilidad a pie y en bicicleta tenga un papel central.

Los beneficios asociados a la reducción de la velocidad son amplios: menos accidentes, menor gravedad en caso de siniestro, disminución del ruido y una mejora notable en la calidad del aire. Desde el consistorio insisten en que estas campañas no solo persiguen corregir comportamientos, sino también consolidar un modelo urbano más amable, seguro y sostenible.

En este sentido, recuerdan que la movilidad responsable es una tarea compartida, y animan a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio a respetar los límites establecidos. «Los 30 km/h no son una restricción sin sentido», explican, «sino una garantía para el bienestar y la seguridad».