Mariluz Cabezas presenta su nueva novela esta tarde

J. ZABALA BEASAIN. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

La escritora Mariluz Cabezas Cid (Beasain, 1971), conocida por su primera obra 'La villa del ángel', regresa con su segunda novela, titulada Nunca fuimos ellos. La autora se adentra nuevamente en la exploración de la psicología humana y las relaciones personales, ofreciendo a sus lectores una historia intensa y emotiva que promete cautivar desde la primera página.

La novela narra la vida de Angy, una mujer que desde su infancia se enfrenta a la crueldad de quienes deberían haberla amado y protegido. A lo largo de la historia, Angy demuestra una gran fortaleza y resiliencia, superando obstáculos y aprendiendo a rodearse de personas que la apoyan. Gracias a su valentía y determinación, logra transformar las dificultades en oportunidades y construirse una vida plena y exitosa. La obra combina elementos de drama, superación personal y reflexión sobre la importancia de las relaciones humanas, mostrando cómo el coraje y la empatía pueden marcar la diferencia en la vida de alguien.

La presentación oficial de 'Nunca fuimos ellos' tendrá lugar hoy por la tarde, a partir de las 18.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer personalmente a Mariluz Cabezas, descubrir los entresijos de la creación de su novela y participar en un encuentro cercano con la autora.

Con esta segunda publicación, Cabezas Cid consolida su trayectoria literaria y confirma su capacidad para abordar temas universales con sensibilidad y profundidad.