Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Mariluz Cabezas presenta su nueva novela esta tarde

J. ZABALA

BEASAIN.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

La escritora Mariluz Cabezas Cid (Beasain, 1971), conocida por su primera obra 'La villa del ángel', regresa con su segunda novela, titulada Nunca fuimos ellos. La autora se adentra nuevamente en la exploración de la psicología humana y las relaciones personales, ofreciendo a sus lectores una historia intensa y emotiva que promete cautivar desde la primera página.

La novela narra la vida de Angy, una mujer que desde su infancia se enfrenta a la crueldad de quienes deberían haberla amado y protegido. A lo largo de la historia, Angy demuestra una gran fortaleza y resiliencia, superando obstáculos y aprendiendo a rodearse de personas que la apoyan. Gracias a su valentía y determinación, logra transformar las dificultades en oportunidades y construirse una vida plena y exitosa. La obra combina elementos de drama, superación personal y reflexión sobre la importancia de las relaciones humanas, mostrando cómo el coraje y la empatía pueden marcar la diferencia en la vida de alguien.

La presentación oficial de 'Nunca fuimos ellos' tendrá lugar hoy por la tarde, a partir de las 18.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer personalmente a Mariluz Cabezas, descubrir los entresijos de la creación de su novela y participar en un encuentro cercano con la autora.

Con esta segunda publicación, Cabezas Cid consolida su trayectoria literaria y confirma su capacidad para abordar temas universales con sensibilidad y profundidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mariluz Cabezas presenta su nueva novela esta tarde